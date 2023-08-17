Три педагогических вуза России стали учредителями Ассоциации русских школ за рубежом

И.о. директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения, член совета ассоциации Сергей Малышев сообщил, что они будут оказывать школам методическую и кадровую поддержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Педагогические университеты Петербурга, Барнаула и Уфы стали учредителями Ассоциации русских школ за рубежом. Они будут оказывать школам методическую и кадровую поддержку. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения РФ, член совета ассоциации Сергей Малышев.

"Учредителями ассоциации выступили Центр международного сотрудничества Министерства просвещения РФ и три ведущих педагогических вуза - Российский государственный педагогический университет им. Герцена, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы и Алтайский государственный педагогический университет. Это три педагогических университета, которые сейчас покрывают собой колоссальное образовательное пространство Средней Азии, постсоветского пространства и несут, как локомотив нашего международного сотрудничества, серьезную нагрузку в его развитии в странах Африки, Юго-Восточной Азии, то есть в тех странах, в которые мы до недавнего времени не выходили", - рассказал он, отметив, что подписание документов о создании ассоциации прошло на полях саммита Россия - Африка.

По его словам, более 258 млн человек разговаривают на русском языке, из них более 112 млн проживают за пределами России. В мире создано более 27 тыс. русских школ, но все они работают разрозненно, поэтому вопрос о создании объединения, которое будет поддерживать учебные заведения в продвижении русского языка, оказывать кадровую и методическую поддержку, назрел очень давно. "Сегодня [зарубежные русские школы] учат, как они могут, наша задача - помочь им наладить образовательный процесс, администрирование этого образовательного процесса, чтобы он был наиболее эффектным, вплоть до того, чтобы дети по окончании школы имели возможность получить аттестат о среднем образовании российского образца", - сказал Малышев.

Как рассказал и.о. директора Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ, в ассоциацию могут вступить не только школы, но и все образовательные организации, которые преподают русский язык и предметы на русском языке. К объединению присоединились 220 школ из 8 стран, до конца года список увеличится, потому что уже сейчас есть заявки из Франции, Греции, Испании и Болгарии.

Задачи ассоциации

Как отметил Малышев, среди ключевых задач - решение проблемы нехватки кадров в русских школах за рубежом, а именно подготовка национальных педагогических кадров. Также планируется выпустить индивидуальные учебники для каждой страны. Сейчас педагогические вузы России работают над созданием учебников для Таджикистана, Вьетнама, учебника на арабском языке.

"Мы сейчас подготовили учебники для Узбекистана, но нашим университетом подготовлены учебники по русскому языку, например, и для Великобритании. Мы видим, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, эти учебники востребованы. <...> Специфика учебников, конечно, учитывает национальные особенности той страны, в которой они будут реализовываться. Большая часть иллюстративного материала - это материал, который отражает специфику страны", - добавил ректор РГПУ им. А. И. Герцена, член совета ассоциации Сергей Тарасов.