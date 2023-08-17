Глава Минпросвещения пообещал разобраться с занижением зарплат учителям в Хакасии

Сергей Кравцов назвал это недопустимым

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Занижение зарплат учителей для решения политических задач недопустимо, Минпросвещения РФ разберется в этой ситуации в Хакасии, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

В ходе заседания генсовета партии "Единая Россия" с регионами по вопросу реализации программ партии по капитальному ремонту и постройке школ секретарь Хакасского отделения попросил разобраться с занижением зарплат учителей правительством региона.

"Это абсолютно недопустимо и неправомерно. Как можно решить свои политические цели и задачи такими методами? Конечно, мы разберемся. Я в Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять. <...> Указ президента должен выполняться. В любом регионе. Вне зависимости от того, кто возглавляет регион, от какой партии. Это недопустимо. Тем более в Год педагога и наставника, когда мы говорим слова благодарности нашим учителям. Обязательно соответствующие оценки дополнительно дадим", - сказал Кравцов.