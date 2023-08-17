Под Псковом участники форума "Истоки" намерены создать детский патриотический канал

На форуме также проведут финальный этап всероссийского конкурса проектов по сохранению культурно-исторического наследия

ПСКОВ, 17 августа. /ТАСС/. "Школа молодого патриота" начала работу в Псковской области на молодежном историко-культурном форуме "Истоки", который проводится Росмолодежью: в регион из разных регионов России съехались активисты "Движения первых", а также участники конкурса "Большая перемена". В течение смены они создадут детский патриотический телеканал, который будет работать на базе видеостудии центра "Истоки", сообщила пресс-служба форума.

"Прошло торжественное открытие пятого заезда "Школа молодого патриота" молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь. По итогам заезда участниками будет сформирован детский совет круглогодичного молодежного историко-культурного центра "Истоки", детский канал на основе видеостудии центра. Также на основании опросов участников заезда будет разработан перечень качеств, присущих образу современного патриота", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в партнерстве с МЧС России медиаслужба форума "Истоки" снимет профилактический видеоролик с участниками заезда "Школа молодого патриота".

"Площадка форума также станет местом для проведения финального этапа всероссийского конкурса проектов по сохранению культурно-исторического наследия, организованного общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" совместно с "Большой переменой". Все финалисты в течение заезда пройдут подготовительные испытания, смогут прослушать курс лекций, защитить свои проекты и внести предложения по улучшению конкурса", - говорится в сообщении.

О форуме "Истоки"

Организатором форума выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Псковского государственного университета. В 2021 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодежный историко-культурный форум "Истоки", который объединил в Печорах 1 тыс. участников - от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми.