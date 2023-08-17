В ДНР началась экспедиция по поиску жертв украинского геноцида

Поиск тел проводится под Донецком, в Мариуполе и его окрестностям, Волновахе и еще нескольких населенных пунктах региона

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Поисковое объединение "Миус-фронт" начал первую в Донецкой Народной Республике (ДНР) экспедицию по поиску массовых захоронений жертв геноцида на территории региона. Об этом ТАСС сообщил руководитель объединения Андрей Кудряков.

"Поисковики южно-российского объединения "Миус-фронт" возвратившись из экспедиции на местах боев Великой Отечественной [войны] под Таганрогом, сразу начали работу на территории ДНР. Это первая экспедиция по поиску захоронений мирных жителей-жертв геноцида, который устроили украинские военизированные формирования с 2014 по 2023 годы", - сказал Кудряков.

Экспедиция проводится в рамках проекта "Без срока давности". Поисковики обладают данными о предполагаемых местах массовых захоронений. Поиск тел проводится под Донецком, в Мариуполе и его окрестностям, Волновахе и еще нескольких населенных пунктах региона. Все факты преступлений будут задокументированы. Кроме того, эксгумированные останки пройдут необходимые экспертизы, необходимые для идентификации тел и их возможной передаче родственникам.