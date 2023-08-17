В школах Свердловской области начнут преподавать башкирский язык

Министерство образования и науки Республики Башкортостан намерено оказать поддержку региону в разработке материалов для итоговой аттестации и олимпиад, а также организовать курсы повышения квалификации для педагогов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Башкирский язык начнут преподавать в школах Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Башкирский язык будут преподавать в школах Свердловской области. Образовательные организации Свердловской области, где дети захотят изучать башкирский язык, будут обеспечиваться необходимыми учебниками и учебными пособиями. Министерство образования и науки Республики Башкортостан окажет уральским школам содействие в научно-методическом сопровождении изучения и преподавания башкирского языка и литературы в образовательных организациях Свердловской области. Это разработка контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации и заданий для олимпиады, организация курсов повышения квалификации и языковой подготовки для педагогов по башкирскому языку и методике его преподавания", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение во время всероссийского совещания руководителей исполнительных органов госвласти, осуществляющих управление в сфере образования, подписали министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.

"Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева ведет активную работу по сохранению башкирских традиций и языка, общечеловеческих ценностей, скрепляющих многонациональное государство. Еще одним значимым этапом на этом пути станет предоставление возможности детям, чей родной язык является башкирский, во время обучения в школах изучать его на таком же комплексном и квалифицированном уровне, как и государственный язык Российской Федерации", - приводят в департаменте слова Биктуганова.

В школах региона уже отлажен процесс изучения татарского, марийского и мансийского языков. Так, татарский язык в рамках предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" изучают более 500 учащихся в 11 уральских школах. Марийский луговой язык преподается 100 учеников, изучать мансийский язык решили 6 школьников.