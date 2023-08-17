В девяти городах Италии объявили максимальный уровень опасности из-за жары

Речь идет о Риме, Болонье, Больцано, Брешии, Кампобассо, Латине, Перудже, Риети и Флоренции

РИМ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Италии объявило в субботу наивысший - красный - уровень погодной опасности в девяти городах, включая Рим, из-за новой волны зноя. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.

Речь идет также о Болонье, Больцано, Брешии, Кампобассо, Латине, Перудже, Риети и Флоренции. В четверг предупреждение действует в трех городах. Метеорологи предупреждают, что из-за африканского антициклона "Нерон" в воскресенье-понедельник во Флоренции воздух прогреется до 40 градусов Цельсия, в Милане - до 38 градусов, а в Риме - до 37 градусов. По оценкам специалистов, эти показатели могут стать рекордными для августа.

Из-за сильной жары власти призывают соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

Согласно новому отчету итальянского Минздрава, жара, установившаяся в июле - начале августа, привела к росту на 9% показателя смертности среди людей старше 65 лет в южных и центральных областях республики. Особенно смертность выросла в Реджо-Калабрии и в городах на Сицилии, где последствия зноя усугублялись загрязнением воздуха в результате лесных пожаров.

По оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, 2023 год является одним из самых жарких за всю историю наблюдений с 1800 года. Температура была на 0,67 градуса выше среднего исторического значения.