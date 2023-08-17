В Литве второй день подряд фиксируют рекордную жару

Воздух прогрелся до 33,6 градуса

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Рекорд жары для 17 августа зарегистрирован на трех метеостанциях Литвы. Температура достигла 33,6 градуса. Об этом сообщил Гидрометцентр балтийской республики.

"В городах Алитус, Бирштонас и Друскининкай температура воздуха в середине дня превысила 33 градуса Цельсия. Максимум отмечен в Бирштонасе, где было 33,6 градуса. Это абсолютный рекорд для 17 августа", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация была зафиксирована накануне, когда рекорд жары для 16 августа был отмечен на семи метеостанциях. В среду было еще жарче. В том же Бирштонасе температура воздуха составила 34,2 градуса.

Абсолютный температурный рекорд жары в Литве - 37,5 градуса - был отмечен 30 июля 1994 года.