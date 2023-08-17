Лоукостер "Победа" с 31 октября запустит рейсы из Владикавказа в Дубай

Авиакомпания будет выполнять полеты два раза в неделю - по вторникам и субботам

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 31 октября начнет выполнять рейсы из Владикавказа в Дубай и обратно, говорится в сообщении перевозчика.

"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте открыл продажу билетов на рейс Владикавказ - Дубай с начала зимнего расписания. Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам", - отмечается в сообщении.

Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы (Внуково), с 4 октября откроет рейсы из Дубая в Махачкалу, а с 31 октября - из Волгограда.