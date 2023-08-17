В Греции разрешили прокалывать шипами колеса машин перевозчиков мигрантов

Решение принято после увеличения числа ДТП с участием автомобилей, перевозивших мигрантов по автомагистрали "Эгнатия Одос" в области Эврос

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. Греческая полиция будет растягивать полосы с шипами, чтобы прокалывать шины автомобилей для нелегальной перевозки мигрантов в Грецию через сухопутную границу с Турцией. Об этом решении прокуратуры суда первой инстанции города Александруполис сообщила газета Naftemporiki.

Согласно решению прокуратуры, "использование в качестве крайней меры механических средств для нанесения ущерба шинам транспортного средства с целью его принудительного обездвиживания считается законным, позволительным, а в некоторых случаях - обязательным".

Решение принято после увеличения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобилей, перевозивших мигрантов по автомагистрали "Эгнатия Одос" в области Эврос, продолжает издание. Эта мера должна помешать перевозчикам мигрантов, которые часто выезжают на встречную полосу, чтобы избежать проверок со стороны полиции. Нередко это приводит к ДТП со смертельным исходом.

Президент Всегреческой федерации пограничных отрядов полиции Панайотис Харелас сообщил, что обучить полицейских работе с такими полосами, оснащенными стальными шипами, планируется в ближайшее время.

Как отмечает газета, в последнее время участились случаи транспортировки нелегалов автомобилями из пограничного района. Так, ранее полиция сообщила, что в Салониках по этой причине задержали 21-летнего сирийца. На шоссе Сере - Салоники он не подчинился требованию полиции остановиться, превысил скорость, а затем съехал с магистрали на грунтовую дорогу, бросил автомобиль и попытался скрыться, но полицейским в итоге удалось его арестовать. При обыске в багажнике его автомобиля обнаружили четырех человек.

Ранее Naftemporiki со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев отметила, что через сухопутную границу Греции за восемь месяцев 2023 года незаконным образом проникли 3 538 человек. По морю в Грецию за этот период прибыли 10 790 нелегалов, что более чем в два раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.