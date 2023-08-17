В России издали первый учебник по основам военной подготовки для вузов

В Воронежском государственном университете сообщили, что заказы на его приобретение уже готовы сделать около 50 университетов страны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Первый в России учебник по основам военной подготовки для вузов выпустили в Воронежском государственном университете (ВГУ). Заказы на его приобретение уже готовы сделать около 50 университетов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГУ.

"Издательство "КноРус" выпустило в свет первый в России учебник по основам военной подготовки. Данное издание имеет высокую значимость для вузов страны: с сентября 2023 года каждый отечественный вуз обязан ввести курс "Основы начальной военной подготовки и обороны государства". Авторами пособия выступили ректор Воронежского госуниверситета, профессор Дмитрий Ендовицкий и помощник ректора, профессор кафедры общевоенной подготовки Виктор Шамаев", - уточнили в вузе.

Отмечается, что учебник получил соответствующий гриф и рекомендован к использованию в высших учебных заведениях. Он направлен на формирование знаний об основах обороны государства и военной подготовки, патриотической социализации. "Авторы пишут о морально-практических, психологических и правовых аспектах военной службы, информация дает возможность мотивированно сделать выбор воинской профессии", - отметили в пресс-службе.

Издание разделено на семь разделов, в которых представлены следующие темы: военно-патриотическая и военно-историческая работа; вооруженные силы РФ в структуре государственных институтов; правовые основы подготовки граждан к военной службе; система военного образования; основы общевоенной подготовки; основы тактической, тактико-специальной подготовки. В дальнейшем в учебнике должен появиться раздел, посвященный основам медицинской подготовки в условиях военных действий. "Мы презентовали учебник Российскому союзу ректоров и представили пособие ректорам российских вузов индивидуально. Около 50 университетов страны уже готовы сделать заказы на приобретение учебника, чтобы пользоваться им в своих образовательных процессах. Мы получили положительные отклики после первого изучения методического материала и поняли, какие последующие корректировки будут нами произведены", - цитирует пресс-службе ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.