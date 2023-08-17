Сотни украинцев бежали в Румынию из-за мобилизации

Как сообщило Радио Румынии, они либо незаконно пересекли границы, либо оказались в Румынии, дав взятку украинским таможенникам и пограничникам

БУХАРЕСТ, 17 августа. /ТАСС/. Сотни украинцев призывного возраста незаконно перешли границу с Румынией после начала военных действий в стране, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщило Радио Румынии.

По данным территориального инспектората пограничной полиции, на которые ссылается радио, с 24 февраля 2022 года до 15 августа 2023 года румынские пограничники выявили на территории уезда Ботошань (северо-восток страны) 451 человека, незаконно прибывшего в Румынию с Украины. Только в этом году здесь было зарегистрировано 190 таких лиц. Украинцы либо незаконно пересекли румынскую и молдавскую границы, либо оказались в Румынии, дав взятку украинским таможенникам и пограничникам.

Представитель территориального инспектората Минодора Рэкня сообщила, что украинцы запросили убежище в Румынии, так как прибыли из зоны конфликта. Пограничники уведомили об этих лицах генеральный инспекторат по иммиграции и временно разместили их в региональном центре для просителей убежища в Рэдэуц.

Радио напоминает, что после введения на Украине военного положения украинцы в возрасте 18-60 лет больше не имеют права выезжать из страны, так как в случае необходимости могут быть призваны на военную службу.