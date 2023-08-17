В Ростовской области устранили аварию на водонапорном коллекторе

Без воды оставались 80 тыс. жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Коммунальную аварию на водонапорном коллекторе в Гуково, оставившую 80 тыс. жителей Ростовской области без холодной воды, устранили. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Аварийно-восстановительные работы на водонапорном коллекторе в Гуково завершены в полном объеме. Насосное оборудование запущено в работу. В настоящее время идет заполнение системы", - говорится в сообщении.

Ранее власти сообщали, что из-за коммунальной аварии в зону отключения холодного водоснабжения попали два города и более 15 поселков. В ремонтно-восстановительных работах задействованы 12 специалистов. На время ликвидации аварийной ситуации организовали подвоз воды населению по заявкам.