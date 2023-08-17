В рамках Дня истории Царицына пройдут шахматный пикник и концерт под открытым небом

Также музей-заповедник отметит премией "Царицыно Community Awards" труд археологов, альпинистов, толкинистов, моржей, волейболистов, краеведов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Шахматный пикник с гроссмейстером мирового уровня, церемония награждения "Царицыно Community Awards", уроки живописи пройдут 19 августа в День истории Царицына в Москве. Участники мероприятия смогут пройтись по многочисленным царицынским музеям и посетить постоянную экспозицию "Царицыно Екатерины II" в Большом дворце, сообщила пресс-служба департамента культуры города Москвы.

"Каждый год в третьи выходные августа музей-заповедник "Царицыно" проводит праздник - День истории Царицына. В этом году гостей ждут музыка, спорт, игры на свежем воздухе и даже уроки живописи. В рамках Шахматного пикника, организованного совместно с Федерацией шахмат России, сеанс одновременной игры проведет международный гроссмейстер Владимир Добров. Также музей-заповедник отметит специальной премией "Царицыно Community Awards" труд археологов, альпинистов, толкинистов, моржей, волейболистов, краеведов, которые внесли свой вклад в историю места", - говорится в сообщении.

Перед гостями музея выступят музыканты и исполнители, которые представят свои интерпретации классической камерной музыки, инди-соула и джаз-фанка и исполнят песни на стихи поэтов Серебряного века. Кроме этого, почувствовать себя на месте царицынских дачников смогут все желающие: для любителей активного отдыха будут организованы игры в бадминтон, фрисби, твистер.

Тематика Царицына выходит далеко за рамки екатерининской эпохи. Например, проект "На грани. Искусство гранения и гравировки стекла" в Хлебном доме показывает историю промышленного стеклоделия в России. Здесь же работает постоянная экспозиция для детей и их родителей "В лесу росла игрушка", где собраны десятки старинных и современных игрушек, а также инструменты для резьбы и росписи по дереву.

С XVII века будущая территория парка-музея "Царицыно" - местность под названием Черная Грязь принадлежит в основном русским царям или их фаворитам. В конце мая 1775 года императрица Екатерина II покупает имение и окрестные деревни за 30 тыс. рублей. Тем же летом выходит указ о переименовании села Черная Грязь в село Царицыно, и начинается строительство новой императорской резиденции "во вкусе готики".