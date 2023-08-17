Аргентина готова обсуждать прокат фильма "Вызов" в стране

Как сообщили в посольстве страны, переговоров пока нет, "но есть некоторые возможности", которые могут помочь выпустить картину в прокат

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Аргентинская сторона видит возможности для проката российского фильма "Вызов" в стране. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Аргентины по итогам показа киноленты в Москве для посольств латиноамериканских стран.

"Переговоров по прокату фильма в Аргентине пока нет. Но есть некоторые возможности, которые могут помочь выпустить в прокат этот фильм в Аргентине", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. "Этот фильм фантастический", - добавил он.

Ранее в московском в кинотеатре "Художественный" состоялся специальный показ фильма "Вызов", организованный Российским обществом дружбы с Кубой. На мероприятие были приглашены представители посольств стран Латинской Америки. Фильм показан на русском языке с испанскими субтитрами.