В Таджикистане выдали квартиры жильцам уничтоженных лавиной домов

В новом 12-этажном доме квартиры также получили военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов

ДУШАНБЕ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил ключи от новых квартир жителям города Хорога, дома которых в феврале оказались разрушены в результате схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"12 пострадавших семей города Хорога, чьи жилые дома были полностью разрушены зимой в результате лавины, получили новые современные дома. <...> Эмомали Рахмон вручил каждой пострадавшей семье ключи от новых квартир", - говорится в сообщении.

В новом 12-этажном доме квартиры также получили военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

В феврале в Горно-Бадахшанской автономной области и в Варзобском районе Таджикистана сошли несколько лавин. В комитете по чрезвычайным ситуациям тогда сообщали, что погибло 19 человек. Наибольшее число жертв зафиксировали в Хороге, где из-за снежной лавины, разрушившей дома, погибли 15 человек, в том числе несколько детей.