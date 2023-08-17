Путин отметил востребованность МЦД-3 для жителей Москвы

По словам президента, запуск маршрута Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра является мощным проектом столицы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Запуск маршрута Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) является мощным проектом столицы, он будет востребован сотнями тысяч людей, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Я хотел бы поздравить Москву, команду [мэра Москвы] Сергея Семеновича [Собянина] с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город, работает в городе", - сказал глава государства на церемонии запуска МЦД-3.

"Это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей", - отметил он. "Я думаю, там счет пойдет в конце концов на миллионы [пассажиров]", - добавил президент.