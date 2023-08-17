В Петербурге на Лиговском проспекте перекроют трамвайное движение до 1 октября

В городе проводят дорожные работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Трамвайное движение на Лиговском проспекте в Петербурге закроют с 19 августа по 1 октября в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей с 05:00 19 августа до 01:00 1 октября закрывается трамвайное движение по Лиговскому проспекту от набережной Обводного канала до Расстанной улицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что для трамваев №16 движение будет закрыто полностью, маршруты трамваев №25, 41, 49 будут изменены, они проследуют в объезд.

Кроме того, в связи с ремонтом трамвайных путей c 01:30 19 августа до 04:20 9 сентября закрывается трамвайное движение по Боткинской улице от улицы Академика Лебедева до Большого Сампсониевского проспекта и по улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Боткинской улицы, маршруты трамваев № 6, 23 также будут изменены и направлены в объезд.