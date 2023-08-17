Запуск движения по МЦД-3 и задержание шпионов в России. Главные события 17 августа

Запуск движения по МЦД-3

Президент России Владимир Путин дал старт движению по маршруту МЦД-3. В церемонии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЦД-3 - третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций. Собянин заявил, что после объединения станций двух направлений Московской железной дороги в новый маршрут, пассажиропоток увеличится в 1,7 раза.

Задержание шпионов в России

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, проживающего на территории ЛНР, который передавал данные о местах дислокации военных и техники иностранным спецслужбам. Следователями УФСБ по Луганской Народной Республике заявили о возбуждении уголовного дела по статье "Шпионаж".

Позже стало известно, что силовики в Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины.

Штраф Google

Суд оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за неудаление недостоверных сведений о военной операции на Украине, а также запрещенной в России информации.

Согласно материалам дела, в адрес компании направили уведомление о необходимости удалить видеоролики на YouTube, которые содержат "информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, нахождение на котором может представлять опасность для жизни и здоровья", а также роликов, в которых содержится "ложная информация о специальной военной операции на Украине".

Уничтожение дрона над Белгородской областью

В Минобороны России заявили о сбитом над Белгородской областью украинском дроне. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

Иски Украины о взыскании активов МО Белоруссии и компании РФ

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иски о национализации имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр".

Глава департамента санкционной политики ведомства Инна Богатых напомнила, что аналогичная процедура начата в Канаде в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же российской компании.