17 августа, 13:19,
обновлено 17 августа, 13:44
ПМЭФ

Путин поручил обеспечить сохранение пособий на детей при увеличении доходов

Президент также поручил внести изменения в нормативные акты РФ, чтобы родители или опекуны, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, также могли продолжать получать ежемесячные выплаты, если они работают в формате частичной занятости

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи.

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"Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил внести соответствующие изменения в нормативные акты РФ, чтобы родители или опекуны, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, также могли продолжать получать ежемесячные выплаты, если они работают в формате частичной занятости.

Также правительству РФ совместно с Госдумой и Советом Федерации поручено внести в законодательство изменения, которые сохранят право матерей продолжать получать декретные выплаты, даже если они вышли на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
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