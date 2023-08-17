Красноярский край передал больнице ЛНР цифровой флюорограф

Глава Минздрава республики Наталия Пащенко сообщила, что медучреждения также получили от шефа-региона комплектующее медоборудование для работы в лабораториях

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Красноярский край передал подшефному городу Свердловску Луганской Народной Республики (ЛНР) лабораторное оборудование и цифровой флюорограф. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

"Красноярский край передал медицинским учреждениям Свердловска - в центральную городскую многопрофильную больницу и городскую больницу №2 - медицинское оборудование. В партии гуманитарной помощи есть оборудование для работы в лаборатории: анализатор мочи, коагулометр, анализатор электролитов, иммуноферментный анализатор, биохимический анализатор, биполярный коагулятор. Самое важное, что медучреждения Свердловска получили цифровой флюорограф и аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных", - сказала она.

Пащенко добавила, что свердловские медучреждения также получили от шефа-региона комплектующее медоборудование для работы в лабораториях.

4 июля прошлого года Свердловск и Красноярский край заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом тогда поставили глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев и краевой губернатор Александр Усс.