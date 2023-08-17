В пяти муниципальных районах Бурятии подтопило более 150 приусадебных участков

На реках республики в ближайшие сутки прогнозируют подъем уровней рек с выходом воды на пойму

ТАСС, 17 августа. Подтопление 153 приусадебных участков зафиксировали в пяти муниципальных районах Бурятии, сообщили ТАСС в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"По состоянию на 17 августа всего подтоплено 153 приусадебных участка (+39 за сутки) в пяти муниципальных образованиях", - сообщили в агентстве. Там уточнили, что участки подтоплены в Иволгинском, Бичурском, Тарбагатайском, Закаменском районах и Улан-Удэ.

В начале августа сообщалось, что в нескольких населенных пунктах региона превышена отметка затопления поймы. В ближайшие сутки на реках республики в связи с прогнозируемыми осадками существует угроза подъема уровней рек с выходом воды на пойму, образования селевых потоков.

Как сообщал 16 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, Дальний Восток окажется под мощным влиянием нескольких циклонов в ближайшие дни.