В Пулково пассажиры с детьми смогут брать бесплатные коляски для перемещений

В пресс-службе управляющей компании аэропорта сообщили, что все коляски оснащены ремнями безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пулково запустил сервис по предоставлению детских колясок для пассажиров с детьми. Взять их можно бесплатно и без какого-либо дополнительного оформления, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"В Пулково внедрили сервис выдачи колясок для прибывающих пассажиров с детьми. По специально маркированным точкам в зоне прилета равномерно распределены 30 колясок. Взять их можно бесплатно и без какого-либо дополнительного оформления", - рассказали в пресс-службе.

Все коляски в аэропорту будут проходить систематическую санитарную обработку. Все они оснащены ремнями безопасности. После использования коляски необходимо оставить в зале выдачи багажа.

Аэропорт Пулково в этом году сохраняет второе место в России по числу перевозимых пассажиров, опережая московские Домодедово и Внуково. За полгода работы аэропорт обслужил более 10 млн пассажиров.

Ранее в Пулково увеличили количество стоек регистрации на внутренних рейсах и пунктов проверки документов на входе в зону предполетного досмотра внутренних воздушных линий. Также были запущены проекты "Мобильные посадочные" и "Мобильные кассы".