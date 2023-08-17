ТАСС получил награду за информподдержку военно-технического форума "Армия-2023"

Награду, стилизованную под армейский жетон, из рук начальника управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления инновационного развития Минобороны Олега Кулаковского получила руководитель объединенной военной редакции ТАСС Гулия Леваненкова

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС получило награду за информподдержку Международного военно-технического форума "Армия-2023", который проходит с 14 по 20 августа.

Награду, стилизованную под армейский жетон, из рук начальника управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления инновационного развития Минобороны России Олега Кулаковского получила руководитель объединенной военной редакции ТАСС Гулия Леваненкова.

Также награды за активное участие получил холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"), Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), Союз машиностроителей России, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), "Камаз", Росатом, Объединенная судостроительная корпорация, другие предприятия и институты.

Корреспонденты и фотографы ТАСС работали на площадке форума ежедневно с самого открытия и продолжают его освещать. За эти дни было подготовлено около 500 новостных материалов. Здесь же действует стенд агентства, где на плазменном экране демонстрируется спецпроект ТАСС о вертолете Ми-28НМ "Ударный опустошитель".

Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.