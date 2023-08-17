В Петербурге организуют цикл туристических маршрутов в Арктику по следам экспедиций

Центральной точкой нового маршрута станет Пустозерск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Цикл межрегиональных туристических маршрутов в Арктику организуют в Санкт-Петербурге в целях популяризации северных направлений для путешествий. Серия получит название "По следам великих экспедиций", первый маршрут цикла будет пролегать из Петербурга в Ненецкий автономный округ, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Как отметил вице-губернатор Владимир Княгинин, появление на карте нового маршрута не только подчеркнет непосредственную связь Санкт-Петербурга с легендарными арктическими исследованиями, но и напомнит современникам о Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, проект которой поддержал и утвердил в 1724 году Петр Великий", - рассказали в пресс-службе.

Центральной точкой на карте нового маршрута станет Пустозерск - первый русский город в Арктике, возведенный в конце XV века. Позже, во времена расцвета науки, он стал местом изучения северных геологии и ботаники. Туристский маршрут в Пустозерск планируется сделать комбинированным: в зависимости от времени года, летом туда можно будет добраться на катерах, а зимой на снегоходах.

Для подготовки маршрута представители комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики провели в НАО переговоры с руководством региона и туристическими компаниями.

"В ходе визита были собраны необходимые фото- и видеоматериалы, которые планируется использовать при разработке маршрута. С заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, руководителем департамента финансов и экономики НАО Сергеем Михайловым обсудили вопросы координации взаимодействия представителей туристской индустрии двух регионов, связанные с разработкой маршрута", - рассказал представитель комитета по делам Арктики Сергей Николаев.