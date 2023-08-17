Число похищений персональных данных выросло после блокировки американских соцсетей

Как сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов, сейчас наблюдается спад

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Число случаев похищения персональных данных выросло после блокировки Роскомнадзором американских социальных сетей, сообщил руководитель ведомства Андрей Липов.

"Похищение персональных данных кратно подскочило после блокировки нами принадлежащих американцам соцсетей. Это ярко прослеживается. Как только мы их заблокировали, мы лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа наших граждан. То, что у них было под рукой, стало от них далеко. Поэтому они пошли атаковать наши информационные системы, добывая "пищу" для своих аналитических систем", - сказал он, выступая на форуме "Армия-2023".

По словам главы ведомства, этот всплеск атак на персональные данные наблюдался в прошлом году. "Сейчас идет на спад, но все равно уровень достаточно высокий, угроза здесь сохраняется", - отметил он.

Липов добавил, что блокировки были связаны с распространением контента, в котором открыто выражалась неприязнь к русским. Подавляющее большинство российских пользователей поддержали их блокировку. "Блокировка сетей случилась после того, как руководство этих соцсетей разрешило желать смерти русским", - сказал глава ведомства.