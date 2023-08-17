В Херсонской области регионы-шефы восстанавливают 17 школ к 1 сентября

Всего в регионе 40 школ вошли в федеральную программу капремонта, еще пять модернизируются по программе "Флагманские школы России"

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Регионы-шефы помогают Херсонской области в восстановлении 17 школ к 1 сентября. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К новому учебному году 17 школ восстанавливают регионы-шефы", - написал он в Telegram-канале.

Алексеенко также проверил ход строительных работ в двух школах в поселке городского типа Новотроицкое. "Есть проблемы - слишком многое предстоит сделать, чтобы нормально запустить учебный процесс. Строителям придется серьезно ускориться. В том числе вывести на обе школы дополнительные бригады. 1 сентября они должны принять детей, причем не в привычных староукраинских, а в нормальных, комфортных условиях", - добавил он.

Ранее Алексеенко сообщил, что большую помощь в подготовке школ разных районов оказывают регионы-шефы. Он уточнил, что 40 школ вошли в федеральную программу капремонта, еще пять модернизируются по программе "Флагманские школы России".