Соцфонд с 2021 года направил россиянам 4 млн уведомлений о положенных мерах соцподдержки

Большая часть из них касалась выплат семьям с детьми и в связи с рождением ребенка

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 4 млн уведомлений о положенных мерах соцподдержки направил Социальный фонд России с 2021 года. Большая часть из них информировала о выплатах семьям с детьми и в связи с рождением ребенка, сообщается на сайте фонда.

"Социальный фонд направил россиянам свыше 4 млн уведомлений о положенных мерах соцподдержки с момента запуска соответствующей рассылки в 2021 году. Фонд выполняет эту работу в формате социального казначейства, принципы которого предполагают проактивное информирование клиентов о государственных услугах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1,5 млн уведомлений информировали о мерах поддержки, доступных в связи с рождением ребенка, еще столько же - о праве на различные выплаты и пособия семьям с детьми от 3 до 11 лет. Также фонд прислал свыше полумиллиона уведомлений о положенных выплатах тем, кто получил группу инвалидности. Еще 241 тыс. уведомлений о достижении пенсионного возраста направили россиянам, выходящим на пенсию.

В настоящее вермя фонд проактивно информирует россиян при наступлении восьми разных жизненных ситуаций, перечень постепенно расширяется.