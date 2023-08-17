Роскомнадзор заблокировал 30 тыс. призывов к несанкционированным действиям против СВО

Также был ограничен доступ к некоторым украинским ресурсам, распространявшим недостоверную информацию, сообщили в ведомстве

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Роскомнадзор выявил и заблокировал в интернете около 30 тыс. призывов к несанкционированным действиям против специальной военной операции с начала ее проведения. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, выступая на форуме "Армия-2023".

"С начала специальной военной операции Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, массовым беспорядкам на территории Российской Федерации. Почти 190 тыс. материалов с недостоверной информацией, почти 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента", - сказал Субботин.

Помимо этого, был ограничен доступ к ряду украинских ресурсов, распространявших недостоверную информацию.

Субботин также добавил, что с начала 2022 года ведомство выявило и заблокировало доступ к более 190 тыс. материалов с пронаркотической направленностью, почти 137 тыс. материалов с детской порнографией.