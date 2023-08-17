Кнайсль рассказала, что на форуме "Армия-2023" ей очень понравилась речь Нарышкина

Экс-глава МИД Австрии отметила, что ей очень "нравится общаться, обмениваться мнениями с людьми из военной сферы, потому что они очень практичны"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в беседе с ТАСС, что ей очень понравилась речь директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина на Московской конференции по международной безопасности, которая прошла в рамках форума "Армия-2023".

"Выступления, будь то министр [иностранных дел России Сергей] Лавров, который всегда интересен, министр [обороны России Сергей] Шойгу, белорусский министр обороны [Виктор Хренин], а также, если я правильно произношу его фамилию, господин [глава СВР РФ Сергей] Нарышкин. Да, мне очень сильно понравилась его речь", - сказала она по итогам своего участия в конференции.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что ей очень "нравится общаться, обмениваться мнениями с людьми из военной сферы, потому что они очень практичны". "Университетские люди, если можно так выразиться, имеют тенденцию застревать в академических науках, знаете, в теории, - пояснила она. - В то время как военные люди сразу задают вопрос - в чем проблема, где решение, как его достичь? И это я чувствовала во многих разговорах на форуме "Армия".

Нарышкин в своем выступлении на XI Московской конференции по международной безопасности, в частности заявил, что физически и духовно здоровому человеку "неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу" из-за расплодившихся там извращений.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Уже несколько недель экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после Петербургского международного экономического форума.