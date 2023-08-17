В Стокгольме планируют новую акцию, на которой могут сжечь Коран

Манифестация пройдет у посольства Ирана

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Полиция Швеции дала разрешение на проведение в столице публичной акции. Ее организатор - иммигрант из Ирака Салван Наджем, который ранее организовал несколько манифестаций с сожжением Корана, говорится в документах полиции, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Манифестация пройдет у посольства Ирана в Стокгольме. Ранее Наджем уже подавал заявку на проведение подобной акции у дипмиссии, но отозвал ее.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика и второй организатор Наджем пинали священную книгу, но не сожгли ее, а 31 июля и 14 августа у здания парламента вновь подожгли страницы Корана. 3 августа на пляже озера Мэларен в пригороде Стокгольма прошла разрешенная столичной полицией акция, организатор которой тоже сожгла Коран, сообщив, что этой демонстрацией хотела бы показать, что "религия также является политикой".