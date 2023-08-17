Путин поручил создать центры подготовки техспециалистов в регионах с высокой безработицей

Поручение должно быть выполнено к 1 марта 2024 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно со Сбербанком создать в регионах с высокой безработицей не менее 10 центров подготовки специалистов по техническим специальностям, в том числе в сфере IТ, сообщается на сайте Кремля. Поручение дано по итогам ПМЭФ.

Это будет сделано с привлечением бюджетных средств.

"Обеспечить создание в субъектах РФ с высоким уровнем безработицы не менее 10 объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям (включая специалистов в сфере информационных технологий) с применением дистанционных образовательных технологий в целях формирования у таких специалистов компетенций, необходимых в том числе для дистанционной (удаленной) работы", - говорится в опубликованном перечне.

Поручение должно быть выполнено к 1 марта 2024 года.