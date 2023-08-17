Посольство РФ: США создают лаборатории в мире для возможности управлять эпидемиями

Как заявили в диппредставительстве, "особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине"

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США распространяют лаборатории по всему миру, в том числе у границ РФ, чтобы иметь возможность создавать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями в своих интересах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в США.

"Бесконтрольные исследования двойного назначения под эгидой Пентагона продолжают вызывать вопросы у мировой общественности. Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО [Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия]. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ, - указали в диппредставительстве. - Подчеркиваем: ни о каких благих целях проектов американского военного ведомства речи не идет. Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций".

"Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ. Задача очевидна - иметь возможность в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера. Формировать искусственные очаги инфекций. Иными словами, управлять эпидемиями, ставя их на службу собственным интересам", - подчеркивается в заявлении.

"Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны. Мирные граждане и военнослужащие республики стали донорами биоматериала и просто подопытными, - отметили в посольстве. - Нет сомнений, что подобные действия требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур".

"Обнародование Минобороны России фактов незаконной военно-биологической деятельности США заставляет еще раз задуматься об ее истинных целях и задачах. Множатся вопросы и у рядовых американцев, требующих от правительства пояснений по проспонсированным программам, - говорится в заявлении. - Вашингтону самое время признать: если на многосторонних "площадках" пока удается заручиться поддержкой единомышленников, а сомневающихся заставить молчать, то от претензий собственного населения не уйти".