Кравцов сообщил, что колледжи обогнали вузы по числу абитуриентов

Общее количество обучающихся в колледжах составляет 3,5 млн человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские колледжи обогнали вузы по количеству поступающих в этом году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня система среднего профессионального образования активно развивается. В стране действует 3,5 тыс. колледжей и порядка 700 колледжей в составе вузов. Общее количество обучающихся - 3,5 млн человек. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. Развивая систему СПО, мы ее формируем по отраслевому принципу. Важно, чтобы колледж был связан с той или иной отраслью, чтобы предприятия участвовали и в управлении колледжем, и в разработке и реализации образовательных программ, и в проведении демонстрационного экзамена. На это направлен проект "Профессионалитет", - приводит слова министра пресс-служба Минпросвещения.

Он напомнил, что с 1 сентября в рамках проекта будет реализовываться более 500 программ. Планируется, что более 50% всех колледжей будут участвовать в программе. Сегодня в проект вовлечено порядка 1 тыс. работодателей.

"У нас разработано 347 практико-ориентированных программ. Около 50% времени отводится на практическую подготовку студентов. Отдельно хочу сказать о Москве как о центре инноваций, который задает общий вектор развития практически всем регионам нашей страны. Москва приняла решение, что порядка 50% колледжей столицы включатся в программу "Профессионалитет", - добавил он.