В Подмосковье начали открывать ярмарки со школьными принадлежностями

Школьные ярмарки пройдут в 16 городских округах региона

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Первые ярмарки со школьными принадлежностями начали работу в Московской области. Всего они пройдут в 16 городских округах, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Ежегодно перед началом учебного года в Подмосковье проводят школьные ярмарки. Всего в этом году запланировано проведение 17 тематических школьных ярмарок, где будет организовано порядка 1 тыс. торговых мест", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В министерстве уточнили, что школьные ярмарки пройдут в 16 городских округах региона. На них жители Подмосковья смогут приобрести все необходимое к началу учебного года: школьную и спортивную форму, обувь, портфели и рюкзаки, канцелярские товары и многое другое.

Первыми сезон торговли товарами для школьников открыли в городских округах Шаховская и Воскресенск. Большая часть школьных базаров начнет работу в эти выходные и продолжит до начала сентября. Полный список ярмарок можно увидеть на официальном сайте министерства в разделе "Документы".

"В этом году стоимость основного школьного набора, состоящего из рюкзака, дневника, пенала, тетрадей, ручек, карандашей и других канцтоваров, по сравнению с прошлым годом, осталась на прежнем уровне. Так, базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября, включающий в себя комплект школьной формы и спортивной одежды, обувь, ранец, мешок для сменной обуви, а также стандартный набор из 34 канцелярских принадлежностей обойдется родителям и мальчиков, и девочек примерно в 7 тыс. рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в 2022 году", - добавили в пресс-службе.