Энергетики в Махачкале за несколько дней устранили более 200 технологических нарушений

Специалисты также провели ремонт трансформаторной подстанции на улице Магомедтагирова в городе

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Энергетики в Махачкале устранили более 200 технологических нарушений электросети напряжением 0,4 - 10 кВ, которые возникли за последние четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты Махачкалинских горэлектросетей филиала "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" продолжают работу по заявкам, поступающим от жителей Махачкалы. С 14 по 17 августа 2023 года энергетики устранили 206 нарушений в потребительской сети 0,4 -10 кВ. Особое внимание специалисты уделили проведению технических мероприятий в Семендере - одном из наиболее густонаселенных и застроенных районов Махачкалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты провели ремонт трансформаторной подстанции на улице Магомедтагирова.

Накануне жители Махачкалы перекрыли одну из улиц города из-за отключений электроэнергии.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщал, что к устранению аварийных отключений в городе привлекли специалистов из соседних с Дагестаном регионов. Они помогают устранять аварии и проводить замену вышедшего из строя оборудования.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в нескольких городах и районах республики. По данным регионального МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала +43 градусов.

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях ввели временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в нескольких районах региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго при обеспечении населения республики электроэнергией.