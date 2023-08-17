Шотландцам предложили арендовать красные телефонные будки за £1

Благодаря акции, старые телефонные автоматы "обрели второе дыхание", превратившись в том числе в арт-объекты, передает Би-би-си

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти Шотландии предложили жителям взять в аренду знаменитые красные телефонные будки всего за £1 в преддверии 100-летнего юбилея их создания в 2024 году. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, из оставшихся в Шотландии 470 таких автоматов 162 могут быть арендованы шотландцами за символическую сумму. Компания - владелец таксофонов British Telecom еще в 2008 году запустила схожую программу по "приобретению на время подобной частички истории", однако в то время такая возможность была предоставлена благотворительным и общественным организациям, а также органам местного управления. В Шотландии уже "приобретено" почти 550 будок, а всего в Великобритании - более 7,2 тыс. Благодаря этому старые телефонные автоматы "обрели второе дыхание", превратившись в том числе в арт-объекты, указывает Би-би-си.

В общей сложности на территории Соединенного Королевства сохранилось около 20 тыс. работающих таксофонов, включая известные во всем мире красные. Большинство телефонных автоматов находится в сельской местности. Решение о том, какие из них подлежат демонтажу, принимает регулирующий орган Ofcom с учетом таких факторов, как покрытие мобильной связью, количество звонков, сделанных с них за последние 12 месяцев, а также необходимость наличия телефона в конкретном месте для использования в чрезвычайных ситуациях.

Изобретение телефона-автомата приписывается шотландскому эмигранту в Америке Уильяму Грею и датируется 1889 годом. Самые знаменитые красные телефонные будки в Лондоне появились в 1924 году, когда дизайнер и архитектор Джайлз Гилберт Скотт предложил создать телефонную будку серебристого цвета в форме монумента, а в качестве материала использовать чугун и толстое стекло. По предложению предпринимателей телефонные будки окрасили в красный цвет, чтобы их было лучше заметно в дождливую лондонскую погоду.