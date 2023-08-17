Авиакомпания SAS отказалась от продукции Bacardi из-за черного списка Украины

В Швеции и Норвегии ранее многие объявили бойкот шоколаду Marabou из-за связей с Россией материнской компании Mondelez, которая также попала в черный список Украины

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Авиаперевозчик SAS ("Скандинавские авиалинии") отказался от продукции компании Bacardi, внесенной Украиной в черный список из-за присутствия на российском рынке.

"Как известно, SAS убрал всю продукцию компаний, внесенных Украиной в свой официальный черный список", - приводит агентство ТТ слова пресс-секретаря норвежского отделения SAS Тонье Сунда.

Ранее в Швеции и Норвегии многие (авиакомпании SAS и Norwegian, шведский государственный железнодорожный перевозчик SJ, сборная Швеции по футболу, администрации городов Гётеборг и Стокгольм, Минобороны, паромный перевозчик Tallink) объявили бойкот шоколаду Marabou из-за связей с Россией материнской компании Mondelez, которая также попала в черный список Украины. Концерн выпускает бренды Daim, Toblerone, Philadelphia и O’boy.