Зампред ГД попросил кабмин отменить штрафы с камер, перед которыми нет специального знака

Владислав Даванков напомнил, что 29 мая был опубликован закон, по которому вводится запрет на использование камер без предупреждающего знака

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предлагает для водителей отменить все штрафы, если перед камерой, которая их зафиксировала, не было предупреждающего знака. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть инициативу по объявлению правительством РФ амнистии по административным штрафам в отношении всех граждан за нарушения ПДД, зафиксированные мобильными комплексами фото- и видеофиксации, которые были установлены без уведомления водителя соответствующим специальным знаком, с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года", - указал парламентарий.

Депутат объяснил указанные даты тем, что 29 мая был опубликован закон, по которому вводится запрет на использование камер без предупреждающего знака, однако его положения вступают в силу только 1 сентября 2024 года.