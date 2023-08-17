17 августа, 14:39
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Дагестане изучат проблему минимальных расстояний до опасных производственных объектов

Решение приняли после ЧП на АЗС в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. В Дагестане изучат проблему минимальных расстояний до опасных производственных объектов после ЧП рядом с АЗС, в результате которого погибли 35 человек. Соответствующее поручение ответственным структурам дал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Читайте также
Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

"Правительство Дагестана займется проблемой зон минимальных расстояний до опасных производственных объектов в населенных пунктах. Такое поручение ответственным органам власти Дагестана дал председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. На заседании кабмина он обратил внимание на вопрос исполнения законодательства о зонах с особыми условиями использования территорий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Абдудмуслимов также поручил довести до населения, субъектов предпринимательства возможные последствия несоблюдения технических требований и регламентов к использованию такой территории.

По словам Абдулмуслимова, множество объектов нефтяной и газовой инфраструктуры, построенных еще 30-40 лет назад, сегодня вошли в противоречие с планами развития территорий. Отсутствие полного кадастрового учета охранных зон и зон минимальных расстояний, по его словам, привело к появлению в этих зонах жилья, социальных объектов, транспортной инфраструктуры.

"Когда мы говорим об исполнении и соблюдении законодательства о зонах с особыми условиями, мы должны довести до населения, субъектов предпринимательства возможные последствия несоблюдения технических требований и регламентов к использованию такой территории", - добавил Абдулмуслимов. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация