Решение приняли после ЧП на АЗС в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. В Дагестане изучат проблему минимальных расстояний до опасных производственных объектов после ЧП рядом с АЗС, в результате которого погибли 35 человек. Соответствующее поручение ответственным структурам дал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Правительство Дагестана займется проблемой зон минимальных расстояний до опасных производственных объектов в населенных пунктах. Такое поручение ответственным органам власти Дагестана дал председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. На заседании кабмина он обратил внимание на вопрос исполнения законодательства о зонах с особыми условиями использования территорий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Абдудмуслимов также поручил довести до населения, субъектов предпринимательства возможные последствия несоблюдения технических требований и регламентов к использованию такой территории.

По словам Абдулмуслимова, множество объектов нефтяной и газовой инфраструктуры, построенных еще 30-40 лет назад, сегодня вошли в противоречие с планами развития территорий. Отсутствие полного кадастрового учета охранных зон и зон минимальных расстояний, по его словам, привело к появлению в этих зонах жилья, социальных объектов, транспортной инфраструктуры.

"Когда мы говорим об исполнении и соблюдении законодательства о зонах с особыми условиями, мы должны довести до населения, субъектов предпринимательства возможные последствия несоблюдения технических требований и регламентов к использованию такой территории", - добавил Абдулмуслимов.