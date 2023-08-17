Нетаньяху на фоне протестов открыл движение метротрамвая в Тель-Авиве после 12 лет стройки

Как заявил премьер-министр Израиля, новый вид транспорта будет полезен в том числе и противникам его кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл движение по строившейся более 10 лет первой линии скоростного трамвая в тель-авивской агломерации. Глава правительства перерезал красную ленточку у входа на конечную станцию в тель-авивском пригороде Петах-Тиква, откуда будут курсировать трамваи. Трансляцию торжественной церемонии вела правительственная пресс-служба.

"Это праздничный день для Израиля. Сегодня мы воплощаем в жизнь транспортное будущее Израиля - мы обещали и выполняем обещание. Мы обещали создать сеть междугородних и городских маршрутов, соединить маршрутами страны - и мы осуществляем все эти три дела", - сказал премьер.

Церемония сопровождалась протестами оппозиции, сторонники которой устроили стихийный митинг прямо у станции во время выступления Нетаньяху. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и громко дудели в дудки, их выкрики были хорошо слышны во время выступлений премьера и других министров. Одним из поводов недовольства протестующих в этот раз были перекрытия дорог по всему Тель-Авиву в четверг по случаю проезда первого состава метротрамвая с премьером, министрами и депутатами на борту.

Во время своего выступления Нетаньяху не оставил без внимания протесты оппозиции, заметив, что новый вид транспорта будет полезен в том числе и противникам его кабмина. "Этим метротрамваем будут пользоваться как те, кто нас поддерживает, так и те, кто выступает против нас", - отметил он.

Первые пассажиры смогут воспользоваться скоростным трамваем в пятницу утром. Проезд в первый день работы новой системы будет бесплатным.

Скоростной трамвай в Тель-Авиве

Тель-Авив - город с населением свыше 460 тыс. человек - вместе с пригородами образует крупнейшую в Израиле агломерацию Гуш-Дан, где в общей сложности проживает порядка 4 млн жителей, или 44% населения страны. До сих пор единственными видами общественного транспорта в этом густонаселенном регионе были автобусы и маршрутки.

Первая - "красная" - линия метротрамвая имеет протяженность 24 км, она соединила Тель-Авив с его ближайшими пригородами - от Петах-Тиквы на северо-западе до Бат-Яма на юге. Трамваи также будут проходить через города Бней-Брак и Рамат-Ган. Половина линии - главным образом это участок в центре Тель-Авива - проходит под землей. В общей сложности линия имеет 34 станции, 10 из них подземные.

По прогнозам израильского правительства, ежедневный пассажиропоток на первой линии метротрамвая составит более 230 тыс. человек. Ожидается, что составы производства китайской компании CRRC, вмещающие до 450 пассажиров, будут ходить с интервалом от 3,5 до 6 минут.

Строительство первой линии метротрамвая в Тель-Авиве велось с 2011 года, первые испытания подвижного состава начались в 2021 году, а открытие первоначально было намечено на 2022 год, однако сроки запуска движения по разным причинам постоянно сдвигались. Затраты на строительство в общей сложности превысили $3 млрд, сообщала ранее газета Haaretz.

В дальнейшем планируется открытие еще двух линий скоростного трамвая в тель-авивской агломерации, их строительство уже началось. В общей сложности протяженность сети должна достичь 90 км, это будет крупнейшая транспортная система в Израиле. До сих пор в стране была лишь одна линия скоростного трамвая. Она работает с 2011 года в Иерусалиме.