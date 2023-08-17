Макаревича оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 35 тыс. рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в четверг оштрафовал на 35 тыс. рублей лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента на его постах в соцсетях, передает корреспондент ТАСС.

"Суд признал Макаревича виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей", - огласил постановление судья.

Согласно материалам дела, Макаревич допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания статуса иноагента. Представитель музыканта Александр Передрук заявил, что его подзащитный виновным себя не считает. Ранее Роскомнадзор составил в отношении Макаревича административный протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича, проживающего в настоящее время в Израиле, в реестр иноагентов. В разное время музыкант давал интервью, в которых негативно высказывался о спецоперации российских войск на Украине, "открыто поддерживая заявления антироссийской направленности".