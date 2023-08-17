Путин поручил предусмотреть для студентов стипендии за счет будущего работодателя

Доклад необходимо представить до 30 декабря

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по совершенствованию ученического договора, предусмотрев выплату студентам стипендии за счет работодателя и гарантию трудоустройства, а также возможность возврата работодателю затраченных на обучение средств. Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликован на официальном сайте Кремля.

"Принять меры по совершенствованию положений, регулирующих ученический договор, предусмотрев для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства, для работодателя - возможность возвратности затраченных на обучение средств, а также механизм софинансирования расходов работодателей за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ", - говорится в поручении.

Доклад о проделанной работе необходимо представить до 30 декабря.