Гранты по итогам международного молодежного форума "Байкал" получат 40 проектов

В региональном грантовом конкурсе общий размер поддержки составляет 7 млн рублей, такая же сумма выделена на гранты по линии Росмолодежи

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. 40 социально значимых проектов участников международного молодежного форума "Байкал", который в четверг завершился в Иркутской области, получат грантовую поддержку от Росмолодежи, правительства Приангарья и госкорпорации "Росатом". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Более 300 человек выступили на защитах проектов в грантовых конкурсах. 20 работ рекомендованы к получению грантовой поддержки от "Росмолодежь.Гранты" во всероссийском конкурсе молодежных проектов. 18 проектов получили поддержку на форуме в рамках регионального грантового конкурса в сфере молодежной политики. Также прошли защиты проектов в Доме молодежи Иркутской области, результаты которых будут определены позже. <…> Также на форуме были вручены два гранта от госкорпорации "Росатом" на поддержку экологических проектов "Экомастерская" и "Школа зеленого будущего" на общую сумму 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В региональном грантовом конкурсе общий размер поддержки составляет 7 млн рублей, такая же сумма выделена на гранты по линии Росмолодежи.

Всего в форуме участвовали 600 человек из более чем 60 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Они работали на пяти образовательных площадках: "Молодежные сообщества", "Диалог культур", "Предпринимательство", "Туризм", "Эко.цех". Участники форума разработали концепцию регионального центра патриотического воспитания, который планируется создать в Иркутской области в 2024 году, методические рекомендации для муниципальных специалистов, ответственных за реализацию молодежной и государственной национальной политики, методические рекомендации по формированию и развитию молодежных сообществ в муниципальных образованиях регионов.

"Молодежный форум "Байкал" - это уникальная площадка и возможность для реализации потенциала молодых людей. Я уверен, что активное участие и творческий подход помогут найти инновационные решения для развития нашего региона и страны в целом", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Международный молодежный форум "Байкал" проводится в Иркутской области с 2008 года. В этом году он проходил на берегу Хужир-Нугайского залива озера Байкал. Мероприятие объединяет молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторами форума выступают правительство Иркутской области под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Федеральное агентство по делам молодежи.