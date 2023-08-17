Лукашенко подарил министру обороны Китая кортик

Президент Белоруссии передал председателю КНР Си Цзиньпину золотую статуэтку зубра

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу подарил ему наградной кортик. Кроме того, он передал председателю КНР Си Цзиньпину золотую статуэтку зубра.

"Господин министр, это вам как военному человеку. Моя просьба - передайте Си Цзиньпину этот наш символ - символ нашей Беларуси", - сказал Лукашенко на видео, которое размещено в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого".

В свою очередь Ли Шанфу преподнес Лукашенко чайный сервиз из тонкого китайского фарфора, назвав его "скромным сувениром". "Это не скромный, а важный сувенир. Я покажу его на нашей фарфоровой фабрике, чтобы сделали точно также, как в Китае, потому что лучше вас никто не умеет это делать", - отреагировал президент.

Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу находится с трехдневным визитом в Белоруссии для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества.