В ДНР хотят запустить железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, эта инициатива поддержана президентом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики намерены запустить железнодорожное сообщение между Донецком и Москвой, Санкт-Петербургом и Крымом. Об этом сообщил журналистам в ходе форума "Территория смыслов" врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия движения по новой, третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Также глава государства заявил, что видит перспективы строительства скоростных линий до Адлера, Донецка, Луганска.

"Это (проект магистрали до Москвы и Санкт-Петербурга из Донецка - прим. ТАСС) на данный момент является нашей мечтой. Полноценного железнодорожного сообщения не хватает, оно ограничено с учетом обстрелов и прочего. Мы неоднократно планировали - у нас уже почти все было готово - запустить железнодорожное сообщение с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Крымом, но все время что-то вмешивалось. Инициатива, поддержанная президентом, по скоростной магистрали - сразу "да" для Донецка", - сказал Пушилин.