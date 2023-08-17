В Хабаровском крае заявили о готовности к надвигающемуся тайфуну

Губернатор Михаил Дегтярев отметил, что в регионе сформированы материальные резервы почти на 1 млрд рублей и подготовлено около 5 тыс. спасателей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хабаровский край готов к тайфуну "Ханун", который надвигается из Приморья. Все силы приведены в повышенную готовность, сообщил журналистам в ходе форума "Территория смыслов" губернатор Михаил Дегтярев.

"Регион готов к тайфуну. Все силы приведены в повышенную готовность", - сказал он.

Губернатор отметил, что в Хабаровском крае сформированы материальные резервы почти на 1 млрд рублей и подготовлено около 5 тыс. спасателей.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 82 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света остались более 20 тыс. человек.