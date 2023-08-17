На Ямале участникам СВО будут предоставлять поддержку до получения статуса ветерана

Всего в регионе действует более 50 мер поддержки участникам спецоперации

ТАСС, 17 августа. Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине из Ямало-Ненецкого автономного округа будут предоставлять меры поддержки до получения статуса ветерана боевых действий. В частности, бойцы из региона смогут получать пожизненное денежное содержание, сертификат на реабилитацию и выплаты ко Дню защитника Отечества, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"Не дожидаясь статуса "Ветеран боевых действий", все ямальцы-участники СВО могут получать: пожизненное денежное содержание; выплату ко Дню защитника Отечества; бесплатную юридическую и нотариальную помощь; сертификат на реабилитацию; компенсацию расходов за подключение домов к газу по программе социальной газификации", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, участникам СВО из Ямала компенсируют стоимость проезда с места несения службы в отпуск в регион и обратно, а также расходы по оплате сверхнормативного багажа. "Мера уже начала действовать, компенсацию за проезд с начала этого года можно получить через органы соцзащиты, на сайте уже появилась форма для электронной подачи документов", - отметил Артюхов, добавив, что всего на Ямале действует более 50 мер поддержки участникам СВО.