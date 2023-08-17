На Украине вновь будут заочно судить Антона Красовского

Журналиста обвиняют в "призывах к геноциду"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины передал в суд обвинительный акт в отношении российского журналиста Антона Красовского, обвиняемого в "призывах к геноциду". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуроры офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении [бывшего] директора российского телеканала RT по фактам публичных призывов к геноциду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Имя фигуранта не называется, но на фотографии, опубликованной офисом генпрокурора, запечатлен Красовский.

18 июля Служба безопасности Украины заочно предъявила новое обвинение журналисту в "призывах к геноциду украинцев". Призыв, по данным ведомства, прозвучал "в одном из недавних эфиров авторской программы", после чего этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах Красовского на YouTube и в Telegram.

17 февраля украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам тюремного заключения за публичные высказывания. Его обвинили тогда в "публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации", а также в "публичных призывах к геноциду". Красовский в программе "Антонимы" на RT заявил, что "необходимо убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды". Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении сотрудничества телеканала с журналистом. После этого Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за свои слова, а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста.