Полисы ОМС получили более 60 тыс. жителей Херсонской области

Полисы ОМС жителям региона выдают с 1 марта

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Число жителей Херсонской области, получивших полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), превысило 60 тыс., сообщил в четверг в своем Telegram-канале Минздрав региона.

Полисы ОМС жителям Херсонской области выдают с 1 марта.

"На сегодняшний день в Херсонской области уже оформлено более 60 тыс. полисов ОМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг более 300 человек оформили полисы в выездном мобильном офисе территориального фонда ОМС Херсонской области.

Ранее в пресс-службе Федерального фонда ОМС сообщили, что более миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили полисы обязательного медицинского страхования. На 5 июля в Херсонской области было выдано более 31 тыс. полисов ОМС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что жители четырех субъектов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами, чтобы с начала 2024 года полноценно войти в систему ОМС.