На юге и юго-востоке Франции ожидают наиболее сильную жару с начала лета

Температура воздуха может превышать 40°C

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. "Оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности объявлен в 19 департаментах Франции из-за высоких температур, которые ожидаются в юго-восточных регионах страны. Как сообщает национальная метеорологическая служба Meteo France, это будет наиболее жаркий период за все лето 2023 года.

"В эти выходные жаркая погода усилится, особенно в южной половине страны. Судя по всему, она будет продолжительной и интенсивной, и с воскресенья на юго-востоке страны температура воздуха может превышать 40°C. Ожидается, что такая погода продлится как минимум до середины следующей недели, - говорится в заявлении на сайте метеослужбы. - Что касается Франции в целом, то данный эпизод станет самым жарким для лета 2023 г., а также одним из наиболее поздних, когда температура достигнет столь высоких значений".

Оранжевой уровень погодной опасности распространяется на 19 департаментов с пятницы. В четверг вечером аналогичное предупреждение касалось только семи департаментов. Кроме того, из-за высоких температур более низкий "желтый" уровень погодной опасности объявлен в 21 соседнем департаменте.